¡Confirmado! Sebastián Ramírez se fue de la casa de Gran Hermano Chile tras recibir dura sanción - Chilevisión

A casi dos semanas de su ingreso al reality show de Chilevisión, el productor de eventos decidió abandonar el encierro tras recibir un duro castigo por un altercado que protagonizó en la casa.

El jugador de Gran Hermano Chile, Sebastián Ramírez, abandonó la casa del reality show de Chilevisión, a poco más de dos semanas de su ingreso a la casa más famosa del mundo.

Cabe recordar que fue este martes cuando el productor de eventos recibió una dura sanción por parte de Gran Hermano, luego de haber arrojado agua a Manuel Napoli.

Todo nació a partir de la decisión que tomó el italiano de no recibir a su compañero en la casa y enviarlo al sótano, luego de que este no pudiera competir a causa de una lesión en su pierna.

Eso despertó la furia de Ramírez, quien reaccionó encarando a gritos al jugador. La tensión creció a tal punto que terminó tirándole agua en su cara.

La sanción de Gran Hermano a Sebastián

Fue por lo mismo que el ojo que todo lo ve decidió tomar una drástica medida y frente a toda la casa anunció la medida de castigo por el comportamiento de Sebastián Ramírez.

“Como todos saben, este es un juego en el cual la convivencia tiene un rol escencial. Yo no pretendo que todos sean amigos, tampoco que no existan problemas o desacuerdos, de ninguna manera me voy a involucrar en tus conflicto”, expresó.

En esa línea, Gran Hermano recalcó que “en mi casa hay reglas que deben ser cumplidas y esas reglas no se discuten, se acatan”.

“Por lo tanto Sebastián, recibirás una sanción. Te comunico que desde este momento ya estás nominado”, lanzó GH.