Trini Cerda arremetió contra Camila Andrade tras incómodo episodio en TV: “No me compro su...” - Chilevisión

La ex jugadora de Gran Hermano Chile lanzó una dura opinión sobre el desempeño de la actual competidora, asegurando que "está piolita". Sin embargo, acusó una mala actitud de su parte cuando la conoció en un programa.

Trinidad Cerda, ex participante de la primera temporada de Gran Hermano Chile, fue parte del programa digital Fuera de la casa junto a Jorge Aldoney y María José Castro, conocida como Lady Ganga. Una instancia donde lanzó una revelación sobre Camila Andrade.

"A la Cami Andrade no me la paso. No me de vuelta la narrativa o me de vuelta la narrativa, me da lo mismo, nunca me la pasé", partió diciendo Trini, explicando el porqué de esta tajante opinión.

Así conoció a Camila Andrade

La situación comenzó cuando recordó lo que vivió tras su eliminación de la casa más famosa del mundo y, en ese contexto, visitó diferentes canales y programas. Fue así como llegó a La Caja de Pandora, espacio que era conducido por Andrade y Francisco Kaminski antes del caos por la presunta infidelidad

"Yo estuve yendo a hartos programas y era cuando yo estaba súper mal, o sea, había pasado un momento súper intenso en cuanto a las redes y todo, y cuando fui a La Caja de Pandora, ella no fue tan amable", explicó.

En ese momento, recordó que las redes sociales se habían lanzado en su contra por el conflicto que vivió con Cony Capelli en el encierro. "Yo estaba tratando de remendar esto y dar vuelta la situación (…) tú esperas una acogida mucho más cariñosa y conversar las cosas", dijo.

"Pero ella fue como 'mmm, ¿y por qué tú crees que te odian tanto, Trini?'", complementó. Eso ocasionó su incomodidad y se quedó con esa percepción de la ex conductora.

"No me compro el personaje"

En cuanto al desempeño de Camila en el reality, expuso que más allá del grupo que formó con Michelle Carvalho y Chama, "siento que está ahí piola, calladita, no se moja el potito".

“Yo creo que todas las personas tienen que aprender en un momento. Quizás este es el momento para que ella aprenda y para que ella crezca y para que vea atrás y diga qué cosas puede mejorar y qué no, como todos en la vida, como yo, como tú, como todos. Todos nos podemos equivocar", agregó.

Aún así, fue enfática en señalar que la jugadora "no me gusta, lo lamento, tengo que decirlo. No me gusta, no me compro el personaje".