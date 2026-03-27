Se le imputan dos delitos: Fijan medidas cautelares para Standly

El cantante nacional fue formalizado por los delitos de conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, además de infracción a la Ley de Drogas.

El cantante urbano Camilo Paredes Aguirre, conocido por su nombre artístico Standly, quedó con arresto domiciliario diurno tras ser detenido la tarde de este jueves luego de evadir un control policial en Lo Barnechea, específicamente en el sector de José Alcalde Delano.

Su formalización se origina luego de que el joven de 23 años escapara de los uniformados, ocasionando una persecución que terminó con su arresto.

Al momento de su detención, el autor de “Panamera” portaba $69 millones en efectivo y reconoció haber consumido drogas el mismo día.





Tras formalización: Decretan arresto domiciliario y arraigo nacional para Standly

Según lo establecido por la Fiscalía Oriente, el imputado fue formalizado por los delitos de conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, además de infracción a la Ley de Drogas.

Es por eso, que se le dictaron las medidas cautelares de: arraigo nacional, suspensión de licencia de conducir y arresto domiciliario diurno.

En la misma línea, el tribunal fijó un plazo de 90 días para realizar la respectiva investigación.