Vigilantes | La ardua tarea de seguridad en Peñalolén ante el alza de delitos - Chilevisión

Vigilantes | La ardua tarea de seguridad en Peñalolén ante el alza de delitos

Peñalolén es una de las comunas de la región metropolitana que más ha crecido en los últimos 10 años, hoy alcanza una población de 300 mil habitantes. Lamentablemente también ha ido creciendo la delincuencia y el nivel de inseguridad, alcanzando un alza del 53% en los delitos de turbazos en los últimos 6 meses, según la subsecretaría de seguridad pública. Conocimos el esfuerzo y el aporte del equipo de seguridad municipal para prevenir delitos y ayudar a la comunidad. Peñalolén, en el vigilantes de esta semana.

