“Pensé que iba a morir”: Testimonio de víctima fue clave para condenar a los “depredadores del taxi” - Chilevisión

 "Pensé que iba a morir": Testimonio de víctima fue clave para condenar a los "depredadores del taxi"
06/10/2025 22:50

“Pensé que iba a morir”: Testimonio de víctima fue clave para condenar a los “depredadores del taxi”

La valentía de una joven retenida por la fuerza y abusada sexualmente por un taxista, permitió la captura y posterior condena de este sujeto que operaba junto a su pareja y dos menores de edad. El grupo atacaba en la ciudad empresarial de Huechuraba, donde recogían a sus víctimas a quienes retenían por la fuerza, obligaban a girar dinero y a veces abusaban sexualmente de ellas. En este reportaje conoceremos en exclusiva el relato de la joven que con su valiente testimonio logró una condena ejemplar.

