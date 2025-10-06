“Pensé que iba a morir”: Testimonio de víctima fue clave para condenar a los “depredadores del taxi” - Chilevisión

La valentía de una joven retenida por la fuerza y abusada sexualmente por un taxista, permitió la captura y posterior condena de este sujeto que operaba junto a su pareja y dos menores de edad. El grupo atacaba en la ciudad empresarial de Huechuraba, donde recogían a sus víctimas a quienes retenían por la fuerza, obligaban a girar dinero y a veces abusaban sexualmente de ellas. En este reportaje conoceremos en exclusiva el relato de la joven que con su valiente testimonio logró una condena ejemplar.