ISP alerta por aumento de consumo de “falso tusi” en jóvenes: Hay víctimas que perdieron su capacidad vesical - Chilevisión

Stickers, diluida, en polvo de distintos colores o pastillas. La ketamina que hoy entra a nuestro país de manera ilegal puede contener cafeína, sertralina, cocaína, THC, tramadol y hasta fentanilo. Eso es lo que advierte el último informe de consumo de drogas del Instituto de Salud Pública (ISP) respecto de lo que hoy se conoce como el "falso tusi". Detrás de estas drogas hay un mercado sofisticado y verdaderas redes criminales. Su consumo ya tiene consecuencias concretas en la salud; médicos alertan de jóvenes que han perdido capacidad vesical y hoy viven usando pañales, tras consumir periódicamente ketamina.