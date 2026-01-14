 ISP alerta por aumento de consumo de “falso tusi” en jóvenes: Hay víctimas que perdieron su capacidad vesical - Chilevisión
Minuto a minuto
Independientes y de su círculo: Los nombres que baraja Kast como ministros 2026 Exclusivo | La versión de los hermanos Chuñil: “No la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas” Caso Muñeca Bielorrusa: Tribunal decreta arresto domiciliario total para Yáber, Najle y Pizarro Estaba huyendo a Santiago: Detienen a sujeto sospechoso por el crimen de parvularia en Florida Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/01/2026 23:01

ISP alerta por aumento de consumo de “falso tusi” en jóvenes: Hay víctimas que perdieron su capacidad vesical

Stickers, diluida, en polvo de distintos colores o pastillas. La ketamina que hoy entra a nuestro país de manera ilegal puede contener cafeína, sertralina, cocaína, THC, tramadol y hasta fentanilo. Eso es lo que advierte el último informe de consumo de drogas del Instituto de Salud Pública (ISP) respecto de lo que hoy se conoce como el "falso tusi". Detrás de estas drogas hay un mercado sofisticado y verdaderas redes criminales. Su consumo ya tiene consecuencias concretas en la salud; médicos alertan de jóvenes que han perdido capacidad vesical y hoy viven usando pañales, tras consumir periódicamente ketamina. 

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026
Publicidad