Traficaban ketamina: Banda de “Los Costeños” arriesga penas que superan los 250 años de cárcel - Chilevisión

 Traficaban ketamina: Banda de "Los Costeños" arriesga penas que superan los 250 años de cárcel
12/12/2025 22:26

Traficaban ketamina: Banda de “Los Costeños” arriesga penas que superan los 250 años de cárcel

Una de las organizaciones criminales más peligrosas surgidas en Colombia aterrizó en Chile. Hablamos de "Los Costeños", una banda dedicada al tráfico de drogas responsable del mayor cargamento de ketamina incautado en el país. Trece de sus integrantes hoy enfrentan condenas que superan los 250 años de cárcel en total. La organización logró instalar operaciones en Arica, hasta que una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió detenerlos. El reportaje es de Alejandra González.

