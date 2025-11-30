 EXCLUSIVO | "El cartel del oro naranja": Desarticulan mafia dedicada al robo y a la venta de salmón - Chilevisión
EXCLUSIVO | "El cartel del oro naranja": Desarticulan mafia dedicada al robo y a la venta de salmón

Una presunta organización criminal con vínculos en importantes empresas y centros de distribución de productos del mar fue desarticulada por la Policía de Investigaciones, en un trabajo conjunto con la Fiscalía, Sernapesca e Impuestos Internos. Tras el operativo, 21 personas fueron detenidas, entre ellas destacados empresarios y comerciantes del rubro pesquero, acusados de integrar una red dedicada al robo y venta de salmones. El reportaje es de los periodistas María Fernanda Gándara, Raúl Poblete y Guillermo Toro.

