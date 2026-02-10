Amenaza ambiental: Peligra el Lago Chungará por contaminación tras derrame de aceite en bofedal - Chilevisión

Uno de los ecosistemas más bellos y frágiles del país está en peligro. Esto quedó en evidencia tras un accidente de tránsito que significó el derrame de más de 20 mil litros de aceite de soya en aguas del Lago Chungará en el parque nacional Lauca. Por su ribera pasa una ruta fronteriza con alto flujo de camiones que trasladan todo tipo de carga y cuyos conductores no respetan el entorno ni las normas viales. Solo en lo que va de este año, ya han ocurrido 6 accidentes de tránsito en la zona. El reportaje es de Alejandra González y Sebastián Villarroel.