Son 67 los proyectos paralizados: Acusan atraso en obras sociales de jardínes de la JUNJI - Chilevisión

Obras de infraestructura social con demoras injustificadas y presupuestos que triplican lo proyectado inicialmente para su construcción son algunos de los problemas detectados por la Contraloría en varias instituciones del Estado. Entre ellas, la JUNJI encabeza la lista de los atrasos en la puesta en marcha de jardines infantiles, con 67 proyectos paralizados según establece el ente contralor en un informe. Mientras tanto... son miles los niños que siguen esperando. El reportaje es de la periodista Daniela Pieratini.