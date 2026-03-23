No irá a Punta Peuco: Gendarmería confirma que Martín de los Santos quedará recluído en Santiago 1 luego de su extradición

Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile informó que una vez que se concrete su extradición, el sujeto deberá ingresar a la exPenitenciaria y no a Punta Peico, recinto que había sido solicitado por la defensa de Martín de Los Santos.

Hace algunos días, la defensa de Martín de los Santos, sujeto que golpeó brutalmente a un conserje en la comuna de Vitacura y luego se dio a la fuga viajando a Brasil, había solicitado ser trasladado a Punta Peuco o Casablanca una vez que se concrete su extradición a Chile.

Sin embargo, la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile fue tajante y negó esta solicitud.

A través de un comunicado, la institución señaló que “el ciudadano chileno Martín de Los Santos Lehmann, no se encuentra recluido en ningún establecimiento penal del país, puesto que se encuentra privado de libertad en la República Federativa del Brasil y en la actualidad está sometido a un proceso de extradición activa. Ahora bien, en la eventualidad que se concrete la extradición a nuestro país, este debe ingresar al CDP Santiago 1, según lo normado por Gendarmería“.

Solo resta conocer la resolución definitiva del tribunal para confirmar la decisión de Gendarmería. Por ahora, la justicia chilena se encuentra resolviendo detalles logísticos y de seguridad para hacer efectiva la extradición de Martín de los Santos a nuestro país.