22/ 10/ 2026 08:39

Violento choque en Vitacura: carabinero de franco derribó poste de alumbrado público

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves en la rotonda Irene Frei, en la comuna de Vitacura. Un automóvil impactó contra un poste de alumbrado público, dejándolo en el suelo. Según antecedentes preliminares, el conductor sería un carabinero que se encontraba fuera de servicio, el cual tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones. El choque provocó daños de consideración en el vehículo, que habría quedado con pérdida total, además de la caída de cables y afectaciones al tránsito y gran congestión vehicular en el sector.