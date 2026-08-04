04/ 08/ 2026 22:02

Acusado podría superar los 100 años en la cárcel: 13 mujeres no oyentes lo denunciaron por abusos

Cadena perpetua podría recibir un hombre con discapacidad auditiva, quien enfrenta un juicio por delitos sexuales luego de que 13 mujeres no oyentes lo denunciaron a la justicia por violación y abuso sexual. El miércoles se conocerá el veredicto condenatorio o absolutorio. Se trata de un caso que enfrentó una grave dificultad para las víctimas: la falta de intérpretes de lengua de señas para hacer las denuncias.