 VIDEO | Motochorro golpeó y arrastró a adulto mayor: Captan violento asalto en San Joaquín - Chilevisión
28/08/2025 17:30

VIDEO | Motochorro golpeó y arrastró a adulto mayor: Captan violento asalto en San Joaquín

Un violento asalto a un adulto mayor fue reportado la tarde de este jueves a las afueras de una sucursal de banco en la comuna de San Joaquín. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad ubicada en la intersección de las calles Santa Elena con Rodrigo de Araya. En las imágenes se muestra al hombre ser interceptado por un motochorro, quien lo lanzó al suelo, lo golpeó con un objeto contundente -preliminarmente una pistola- e incluso, lo arrastró por el suelo. La víctima debió ser socorrida por transeúntes y atendida por una ambulancia.

