Denuncian cobro de peaje en ruta del Itata en medio de incendios en Ñuble y Biobío - Chilevisión

En medio de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y del Biobío, se reportó el cobro de peaje en la ruta del Itata. Las llamas se mantienen activas y visibles en el sector desde la tarde del sábado con focos de gran magnitud cercanos a la carretera, lo que ha incrementado el riesgo para automovilistas y equipos de emergencia que se desplazan por la zona. El tránsito se mantiene restringido en otro punto en el sector de Agua Amarilla y la autoridad recomendó no transitar hacia este punto durante las próximas horas para facilitar trabajos de emergencia.