Remodelarán icónico puente santiaguino: Estaba cerrado desde 2016 - Chilevisión

19/11/2025 15:38

Remodelarán icónico puente santiaguino: Estaba cerrado desde 2016

El Puente Los Carros, una de las edificaciones más icónicas en el centro de la capital, será remodelado, según lo anunciado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. El Consejo Regional Metropolitano aprobó un proyecto de cerca de $900 millones de pesos para su restauración. El puente, cerrado desde 2016, tiene daños estructurales que comprometían la seguridad de los transeúntes. Ahora, se pondrá en marcha el proceso de licitación. Locatarios del Mercado Central y La Vega celebraron el anuncio.

