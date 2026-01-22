Polémico retiro de cámaras en PAC: Vecinos aseguran que ellos las instalaron y Carabineros vincula al narcotráfico - Chilevisión

Un polémico operativo policial tuvo lugar durante esta jornada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Las autoridades municipales y funcionarios de Carabineros realizaron el retiro de varios sistemas de televigilancia instalados sin permiso en postes del alumbrado. Los vecinos aseguran que las colocaron debido al aumento de asaltos, como una medida de resguardo; sin embargo, la autoridad indicó que estas cámaras muchas veces son instaladas por bandas de narcos que buscan mantener un control total del territorio en que habitan.