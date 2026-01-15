“Pensaba que la iban a matar”: Julia Chuñil presentó dos denuncias por VIF contra uno de sus hijos antes de desaparecer - Chilevisión

Según el relato del Ministerio Público, Julia Chuñil presentó al menos dos denuncias por amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF) contra uno de sus hijos. Según la Fiscalía, la comunera había indicado que en su casa "la vida era un infierno" y que temía por su seguridad: "Cada vez que llegaba al bosque se sentía amenazada porque pensaba que la iban a matar. Doña Julia, meses antes de su desaparición, había argumentado que su vida se encontraba amenazada", señalaron en la audiencia de formalización.