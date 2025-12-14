 Michelle Bachelet previo a votar en Elecciones 2025: “No es solo la fuerza de los poderosos la que decide...” - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Se arriesgó con pronóstico: Matthei votó en las Elecciones 2025 con pañuelo y cinturón rojo Tras resultado en segunda vuelta: ¿Cuándo es el cambio de mando 2026? 🔴 EN VIVO | Comienza el cierre de mesas: Inminente conteo de votos en Elecciones 2025 Voto en el extranjero: Así van las preferencias en las Elecciones 2025 fuera de Chile “Tenemos la misma”: La interacción entre Jara y Matthei que sorprendió a usuarios en redes sociales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
14/12/2025 10:38

Michelle Bachelet previo a votar en Elecciones 2025: “No es solo la fuerza de los poderosos la que decide...”

Michelle Bachelet conversó en exclusiva con CHV Noticias antes de dirigirse a su local de votación y se refirió a los posibles escenarios electorales en estas Elecciones 2025. La expresidenta también hizo un llamado a emitir el sufragio en tranquilidad y recordó: "La democracia tiene que ver con votar, pero también con respetar los resultados". Por otro lado respondió si cree que existen o no amenazas reales sobre algunos derechos sociales y se sinceró sobre una eventual candidatura en la Organización de las Naciones Unidas (ONU): "El que haya un sistema internacional que respete los derechos de todos de grandes y de chicos, y sobre todo los chicos y los medianos, es basico porque así es un mundo con reglas claras donde todos podemos funcionar y no es solo la fuerza de los poderosos la que decide lo que pasa en el mundo", concluyó.

Lo más visto

Local de votación en Valparaíso debió ser evacuado por aviso de bomba

La contingencia obligó a suspender la recepción de votos en esta segunda vuelta presidencial.

14/12/2025

¿Qué pasó con Lipigas? Esto es lo que se sabe de los mensajes enviados por la aplicación

Usuarios de redes sociales viralizaron los mensajes que explícitamente llamaban a votar por Kast. Esto dijo el comando de Jeannette Jara y la empresa de gas tras la polémica.

14/12/2025

Menos que en primera vuelta: Cuánto dinero recibirán comandos de Jara y Kast por reembolso de votos

El Servicio Electoral (Servel) ha establecido los montos de reembolso por votos con el objetivo de equilibrar la competencia entre candidatos y de evitar el financiamiento irregular.

14/12/2025

Violenta pelea dentro de local de votación en Lo Barnechea: Conflicto sería por millonaria deuda

Tras varios minutos de una álgida discusión, personal policial advirtió que podría detener a ambos, lo que disminuyó la tensión del momento.

14/12/2025
Publicidad