Michelle Bachelet previo a votar en Elecciones 2025: “No es solo la fuerza de los poderosos la que decide...” - Chilevisión

Michelle Bachelet conversó en exclusiva con CHV Noticias antes de dirigirse a su local de votación y se refirió a los posibles escenarios electorales en estas Elecciones 2025. La expresidenta también hizo un llamado a emitir el sufragio en tranquilidad y recordó: "La democracia tiene que ver con votar, pero también con respetar los resultados". Por otro lado respondió si cree que existen o no amenazas reales sobre algunos derechos sociales y se sinceró sobre una eventual candidatura en la Organización de las Naciones Unidas (ONU): "El que haya un sistema internacional que respete los derechos de todos de grandes y de chicos, y sobre todo los chicos y los medianos, es basico porque así es un mundo con reglas claras donde todos podemos funcionar y no es solo la fuerza de los poderosos la que decide lo que pasa en el mundo", concluyó.