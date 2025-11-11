 “Dijo que habían problemas”: Compañeros de hombre entregan detalles tras crimen en Melipilla - Chilevisión
11/11/2025 23:31

 Una verdadera tragedia se vivió durante esta jornada en Melipilla. Un hombre asesinó a su esposa, hirió a sus dos hijos, dejando en riesgo vital a uno de ellos de solo 7 años y luego se quitó la vida. La tragedia se dio a conocer luego de que la mujer perdiera la vida en la vía pública tras intentar pedir ayuda. Compañeros de trabajo del sujeto conversaron con CHV Noticias y entregaron detalles de lo que vivió los días previos al crimen. “Era muy tranquilo, calmado y ahora último lo único que había dicho era que habían problemas pero no dijo de qué índole”, relataron.

