“Es un asesinato”: Pareja de futbolista muerto en manos de Carabinero exige justicia - Chilevisión

Los familiares y amigos de Bastián Farías llegaron hasta el Servicio Médico Legal (SML) para realizar los trámites correspondientes tras la muerte del joven deportista que recibió un disparo por parte de un oficial de Carabineros. En ese contexto, Haianay Guzmán Moreno, pareja de Bastián, confirmó que la segunda persona herida también falleció y criticó a Fiscalía por haber designado a Carabineros para la investigación del caso: "Mi pareja tiene un disparo acá en la cabeza, por lo tanto, eso es un asesinato". La joven aseguró que Farías tuvo una discusión en el baño del recinto con el uniformado, quien lo golpeó en el rostro y luego lo esperó afuera del lugar para después dispararle a él y a su amigo.