Versiones contrapuestas: Lo que se sabe de la mortal noche en discoteque de San Bernardo - Chilevisión

Como Bastián Farías fue identificado el joven de 21 años que murió baleado por un funcionario de Carabineros durante la noche de este viernes en las afueras de una discoteque en San Bernardo. Según los antecedentes, el uniformado, que estaba en calidad de franco, sacó su arma y disparó, hiriendo de gravedad además a otra persona que se encuentra en riesgo vital. Sin embargo, las circunstancias del hecho aún no están esclarecidas. La familia de Bastián, quien era futbolista profesional, acusa que el oficial de franco tuvo un altercado con el deportisya y ambos fueron expulsados de la discoteque, momento en que el carabinero esperó a la víctima fuera del recinto, mientras que el uniformado aseguró que su pareja estaba siendo víctima de un robo.