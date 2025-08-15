 “Nefasto”: Pareja de joven futbolista abatido por carabinero en San Bernardo critica a Fiscalía - Chilevisión
15/08/2025 03:02

“Nefasto”: Pareja de joven futbolista abatido por carabinero en San Bernardo critica a Fiscalía

Haianay Guzmán Moreno, pareja de Bastián Farías, se refirió este viernes a los hechos que llevaron a la muerte al joven futbolista, quien recibió un disparo por parte de un carabinero de franco en las afueras de una discoteque en San Bernardo. La mujer criticó el actuar de Fiscalía y señaló: "Está Carabineros tomando el caso, siendo que debería estar la PDI. Esto pasó a las 04:30 de la mañana y la hora que es y todavía no aparece nadie, entonces eso lo encuentro completamente nefasto". Guzmán destacó las cualidades de su pareja a quien describió como "intachable" e hizo hincapié en que es deportista desde los 11 años y no contaba con antecedentes penales. Las circunstancias del hecho aún no se han esclarecido y hay versiones contrapuestas; sin embargo, pese a existir una víctima fatal, el carabinero de franco solo quedó apercibido, a la espera de ser citado a declarar.

