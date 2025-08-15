Quién era Bastián Farías, el joven futbolista muerto a manos de un carabinero en San Bernardo - Chilevisión

El joven de 21 años era futbolista del club Lautaro de Buin, el cual se desempeña en la tercera división del futbol chileno. Desde el equipo convocaron a una despedida este sábado 16 de agosto.
Viernes 15 de agosto de 2025 | 14:47
Un joven de 21 años perdió la vida tras recibir un disparo efectuado por un carabinero que se encontraba fuera de servicio, en un confuso hecho ocurrido durante la madrugada de este viernes al interior de una discoteque en San Bernardo, Región Metropolitana.
Según la versión entregada por las autoridades, el uniformado habría utilizado su arma en legítima defensa, en una versión que fue rechazada por los familiares de la víctima.
La víctima fue identificada como Bastián Farías, jugador del club Lautaro de Buin, equipo que compite en la Tercera División del fútbol chileno.
A través de sus redes sociales, el equipo señaló: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador, Bastián Farías, quien formaba parte activa de nuestro plantel".
"Como club, estamos profundamente consternados y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos", continuaron.
"Les enviamos un abrazo lleno de fuerza y resiliencia para afrontar estos difíciles momentos. Queremos que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo y acompañamiento en este doloroso proceso", finalizaron.
Por otra parte, el club hizo un llamado a participar en la despedida del jugador, la cual se realizará el sábado 16 de agosto, a mediodía, en el Estadio Lautaro de Buin.
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía Occidente, el funcionario recibió un llamado de sus familiares, quienes denunciaron estar siendo intimidados por un grupo de personas frente a un local nocturno.
Ante la alerta, el carabinero se dirigió al lugar y constató que los sujetos habrían portado armas. En ese contexto, efectuó disparos, provocando la muerte de uno de ellos y dejando a otro con heridas de gravedad.
Sin embargo, la pareja de la víctima desmintíó esta versión y crtició que la investigación haya quedado a cargo de carabineros, considerando que es jusamente un integrante de esta institución el sindicado como autor del fatal disparo, quien no quedó detenido sino que solo quedó citado a declarar.