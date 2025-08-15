Quién era Bastián Farías, el joven futbolista muerto a manos de un carabinero en San Bernardo - Chilevisión

Un joven de 21 años perdió la vida tras recibir un disparo efectuado por un carabinero que se encontraba fuera de servicio, en un confuso hecho ocurrido durante la madrugada de este viernes al interior de una discoteque en San Bernardo, Región Metropolitana.

Según la versión entregada por las autoridades, el uniformado habría utilizado su arma en legítima defensa, en una versión que fue rechazada por los familiares de la víctima.

¿Quién era Bastián Farias?

La víctima fue identificada como Bastián Farías, jugador del club Lautaro de Buin, equipo que compite en la Tercera División del fútbol chileno.

A través de sus redes sociales, el equipo señaló: "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador, Bastián Farías, quien formaba parte activa de nuestro plantel".

"Como club, estamos profundamente consternados y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos", continuaron.