Dan a conocer el principal motivo del ataque con arma blanca de estudiante a profesor en universidad de Valparaíso - Chilevisión

Impacto generó el ataque con arma blanca de un alumno de la carrera de ingeniería civil informática hacia un profesor en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, donde la víctima fue llevado hasta una clínica y dado de alta este jueves. En cambio, el atacante fue detenido por carabineros. Según se informó en CHV Noticias todo se trataría de un conflicto académico, ya que el estudiante había reprobado el ramo y habría solicitado dar nuevamente un examen, solicitud que habría sido rechazada, lo que le generaba peligro de perder la carrera. Se solicitó ampliar la detención, ya que la defensa argumentó un tratamiento psiquiátrico que habría sido suspendido provocando una descompensación y posterior ataque.