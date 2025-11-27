 Dan a conocer el principal motivo del ataque con arma blanca de estudiante a profesor en universidad de Valparaíso - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Así fue la detención del alcalde de Alto Hospicio por denuncia de abuso sexual “Solo querían dormir”: Cinco funcionarias de jardín infantil están suspendidas tras denuncia por uso de fármacos Por un control preventivo: Detienen a reo que se fugó de la cárcel Colina II el domingo pasado Alcalde de Alto Hospicio es detenido tras denuncia de abuso sexual ¿Mezclaron leche con antidepresivos? Apoderados denuncian que adormecieron a niños en jardín infantil de Tiltil
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
27/11/2025 15:28

Dan a conocer el principal motivo del ataque con arma blanca de estudiante a profesor en universidad de Valparaíso

Impacto generó el ataque con arma blanca de un alumno de la carrera de ingeniería civil informática hacia un profesor en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, donde la víctima fue llevado hasta una clínica y dado de alta este jueves. En cambio, el atacante fue detenido por carabineros. Según se informó en CHV Noticias todo se trataría de un conflicto académico, ya que el estudiante había reprobado el ramo y habría solicitado dar nuevamente un examen, solicitud que habría sido rechazada, lo que le generaba peligro de perder la carrera. Se solicitó ampliar la detención, ya que la defensa argumentó un tratamiento psiquiátrico que habría sido suspendido provocando una descompensación y posterior ataque.

Lo más visto

“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025

Los candidatos presidenciales se vieron las caras por primera vez antes del balotaje programado para el próximo 14 de diciembre. Las interpelaciones y cuestionamientos marcaron la conversación.

27/11/2025

Kidd Voodoo dividió a sus fans tras manifestar su postura sobre las elecciones presidenciales

El cantante urbano fue emplazado por un seguidor tras interpretar canciones de Silvio Rodríguez y Los Prisioneros en su último concierto.

27/11/2025

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025
Publicidad