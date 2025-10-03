Caso Bernarda Vera: Presentan querella y denuncias contra ministro Luis Cordero - Chilevisión

Una querella ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago y una denuncia ante la Fiscalía fueron presentadas hoy contra el ministro Luis Cordero. La ofensiva judicial del Partido Nacional Libertario y de un diputado de la UDI busca esclarecer supuestas responsabilidades del extitular de justicia, a quien acusan de no denunciar el caso de Bernada Vera. La mujer que figura como detenida desaparecida y que viviría en Argentina. También apuntan a un eventual daño patrimonial al Estado por la pensión que recibe actualmente la hija de Bernarda Vera.