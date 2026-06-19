VIDEO | Montan escena en Metro: Pareja es acusada de engañar a víctimas con venta de celulares por internet

A través de diversos registros de víctimas y pasajeros, una pareja ha sido identificada por engañan a personas a las que citan en una estación del tren subterráneo para quedarse con sus dispositivos móviles.

Diversos pasajeros del Metro de Santiago han reconocido y grabado a una pareja de individuos que se dedican a engañar a personas que venden celulares por internet.

Los individuos piden reunirse en una estación del transporte público para realizar el amaño. Los apuntados realizan depósitos de cheques sin fondos y montan una escena para lograr el robo.

Registros de los sujetos han evidenciado que, al momento de ser descubiertos o sorprendidos, reaccionan agresivamente e incluso con agresiones a los afectados que les piden explicaciones.