VIDEO | Indignante robo: Delincuentes se llevaron cuerpos de perritos que iban a ser incinerados en Lampa
Pese a que el hecho está en investigación, desde el recinto afectado señalaron que les ha costado hallar una explicación para un acto tan irracional.
Un insólito y lamentable robo quedó al descubierto en un crematorio de mascotas en Lampa, donde un grupo de delincuentes entregó un segundo y duro golpe para sus familias.
Tal como muestran las imágenes, los antisociales, además de especies de alto valor comercial, se llevaron los cuerpos de varios perritos que estaban esperando a ser incinerados.
Lo ocurrido dejó parte de las operaciones del crematorio suspendidas y a varias familias en medio de un proceso de despedida que quedó interrumpido.