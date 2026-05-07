VIDEO | Con cuchillo en mano: Captan a “carnicero enmascarado” que inquieta a barrio de San Miguel

El sujeto quedó registrado por distintas cámaras de seguridad transitando por calle Varas Mena, en el sector de El Llano Subercaseaux, generando temor entre residentes.

Preocupación existe entre vecinos de San Miguel por la aparición de un misterioso hombre enmascarado que recorre las calles durante la madrugada portando un cuchillo.

El sujeto ha sido captado por distintas cámaras de seguridad transitando por calle Varas Mena, en el sector de El Llano Subercaseaux, generando temor entre residentes del barrio.

Según reportó el programa Contigo en la Mañana, el primer registro conocido corresponde a la madrugada del 28 de abril, cerca de las 3:00 horas.

En las imágenes se observa a un hombre calvo, con canas, caminando inicialmente a rostro descubierto y luego colocándose una máscara azul similar a las utilizadas en películas de terror, mientras sostiene un cuchillo tipo carnicero a la altura del rostro .

El caso rápidamente comenzó a viralizarse en grupos vecinales y redes sociales, debido a que varios habitantes aseguraron haberlo visto merodeando el sector en distintas ocasiones.





Lo que se sabe del enmascarado de San Miguel

“Cuando vi la grabación, era afuera del edificio”, comentó un vecino entrevistado por el matinal, quien reconoció sentirse preocupado por la situación, especialmente porque muchas personas transitan caminando por el sector durante la noche.

Otra residente aseguró que el hombre ha sido visto desde hace semanas en horarios nocturnos. “Cuando vuelvo de clases, como a las 11 de la noche, uno lo ve caminando. Va solo, con la máscara o tapándose la cara”, relató.

Pese al temor que genera la presencia del llamado “carnicero enmascarado”, hasta ahora no existirían denuncias por ataques o agresiones vinculadas directamente al sujeto.

Revisa el registro acá: