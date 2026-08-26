VIDEO | Así fue el escape y detención de hombre acusado de atropellar a Paz Ramírez

Este jueves pasará a control de detención el hombre de 53 años, quien presenta antecedentes por conducción en estado de ebriedad.

Luego de tres días prófugo, fue detenido en su domicilio ubicado en Santiago Centro el presunto autor del fatal atropello a la cineasta Paz Ramírez.

Carabineros dio con su paradero y con el vehículo, el cual permanecía escondido en el subterráneo de dicho edificio.

Este jueves, en el bloque PM, se le realizará el respectivo control de detención al hombre de 53 años, quien presenta antecedentes por conducción en estado de ebriedad.





Imágenes muestran escape tras fatal atropello

Tras su detención, se compartieron imágenes de su escape tras el fatal atropello ocurrido el pasado domingo por la tarde en Providencia.

En el registro se aprecia cómo el conductor avanza velozmente por distintas calles hasta ingresar al estacionamiento de su edificio.

Cabe señalar que en un primer momento Carabineros y Fiscalía investigaban otro vehículo, sin embargo, tras el seguimiento por cámaras de seguridad se logró identificar y dar con el automóvil involucrado en el trágico atropello.