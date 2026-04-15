“Vamos a romper todo lo malo”: Los dardos del pdte. Kast a la gestión de Boric en su cadena nacional

En su primera cadena nacional, el mandatario aseguró que el país enfrenta una compleja herencia económica. “El gobierno anterior dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente”, apuntó.

En su primera cadena nacional, el presidente José Antonio Kast dedicó un extenso apartado a cuestionar la situación económica heredada, apuntando directamente a las políticas del gobierno de Gabriel Boric.

El mandatario aseguró que el país enfrenta una compleja herencia económica que obliga a su administración a actuar con urgencia: “Los datos son duros”, afirmó, antes de detallar una serie de indicadores que -a su juicio- evidencian un estancamiento prolongado.

Bajo crecimiento y estancamiento económico

Uno de los principales cuestionamientos fue el bajo dinamismo de la economía en los últimos años. Según Kast, “en los últimos 12 años, Chile creció en promedio apenas un 2% anual”, contrastando con décadas anteriores.

“Al limitado ritmo de la última década, apenas se está doblando el valor de nuestra economía”, agregó el jefe de Estado, asegurando que esto afectaría directamente las oportunidades de empleo y desarrollo.





Aumento de la deuda pública

Otro de los puntos centrales fue el fuerte incremento de la deuda fiscal. El presidente afirmó que esta pasó de 7.600 millones de dólares en 2006 a más de 155 mil millones en la actualidad.

“Solo en intereses, pagamos un 5% de nuestro presupuesto nacional”, sostuvo, enfatizando el impacto que esto tiene en las finanzas del Estado.

Kast también criticó el manejo del déficit estructural, señalando que Chile registró desequilibrios en 16 de los últimos 18 años. Además, apuntó directamente al último gobierno:

“El gobierno anterior incumplió su propia regla fiscal tres años seguidos”, acusó, agregando que en 2025 el déficit estructural llegó al 3,6% del PIB, “el más alto desde que existe esa regla en períodos sin crisis”, aseguró.

A esto sumó las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, que -según indicó- alertó sobre un posible nuevo incumplimiento este año.





Críticas a la política tributaria

El mandatario también cuestionó el aumento de impuestos a las empresas en las últimas décadas, señalando que “mientras desde el año 2000 la OCDE fue bajando sus impuestos corporativos desde el 31% al 22%, Chile los subió del 15% al 27% en ese mismo período“.

“Ese es el Estado que recibimos: gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi veinte años“, apuntó la autoridad.

Asimismo, criticó reformas de gobiernos anteriores que, según dijo, prometieron una mayor recaudación que nunca se concretó: “El discurso era impecable. Los resultados, no. La recaudación prometida nunca llegó”.

El jefe de Estado acusó que “la deuda pública se triplicó. Ese no fue un accidente: fue la consecuencia predecible de creer que subir impuestos genera riqueza”.

“No la genera. La desplaza o la expulsa del país. El gobierno anterior repitió la misma lógica con otro nombre y dejó el déficit estructural más alto de la historia reciente“, apuntó.

Procesos regulatorios en materia ambiental

Otro eje de las críticas apuntó a los procesos regulatorios, especialmente en materia ambiental. El presidente Kast aseguró que “los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90% en una década. Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”.

“Vamos a romper todo lo malo”

Pese al tono crítico, el mandatario aseguró que su diagnóstico no busca instalar responsabilidades políticas, sino explicar la urgencia de las medidas que impulsará su gobierno.

“No lo decimos para echarle la culpa a nadie. Lo decimos para que los chilenos entiendan por qué nuestro gobierno tiene que actuar con urgencia”, afirmó.

En esa línea, concluyó que el objetivo de su administración es revertir este escenario: “No llegamos aquí para repetir el ciclo anterior, llegamos para romperlo”.

El presidente sostuvo que “vamos a romper con el estancamiento. Vamos a romper con la cesantía estructural. Vamos a romper con el Estado que gasta más de lo que tiene. Vamos a romper la burocracia que paraliza y ahoga la inversión. Vamos a romper todo lo malo, para reconstruir todo lo bueno“.