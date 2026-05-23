Últimos cupos para acceder al Subsidio del Dividendo: Revisa acá en qué consiste el beneficio
Restan pocos días para que acabe el proceso de postulación al subsidio del dividendo impulsado por el Gobierno, beneficio que ya ha entregado 46 mil cupos de los 50 mil disponibles.
La ayuda permite reducir la tasa del crédito hipotecario para viviendas de hasta 4.000 UF.
Desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda recordaron que el plazo para optar al beneficio vence el próximo 27 de mayo, aunque algunos expertos advierten que los cupos restantes podrían agotarse antes del cierre oficial del proceso.
¿Cuánto baja mi tasa del crédito hipotecario?
De acuerdo a lo establecido por las autoridades, el beneficio consiste en una reducción de 0,6% en la tasa de interés de tu crédito hipotecario.
Además, el Estado ofrece una garantía que permite a los bancos mejorar las condiciones generales del préstamo para quienes cumplen el perfil.
Subsidio del Dividendo: ¿Quiénes pueden recibir este beneficio?
Para que la rebaja se aplique, debes cumplir con los siguientes requisitos al momento de solicitar tu crédito hipotecario:
- Ser persona natural.
- Comprar una vivienda nueva (primera venta).
- Que la propiedad no supere las 4.000 UF (aprox. $160 millones).
- Tener promesa de compraventa firmada desde el 1 de enero de 2025.
Cabe precisar que el gobierno dispuso de un total de 50.000 cupos, de los cuales 6.000 están reservados exclusivamente para beneficiarios del subsidio DS15 (viviendas de hasta 3.000 UF).
Es importante considerar que el beneficio tiene fecha de vencimiento: La operación hipotecaria debe concretarse antes del 27 de mayo de 2027.