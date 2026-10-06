Temblor hoy 6 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este martes 6 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, martes 6 de octubre, en Chile
- Magnitud: 3.4
- Hora: 07:07
- Epicentro: 63 km al NO de Cobquecura
- Profundidad: 13 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 05:37
- Epicentro: 68 km al N de Calama
- Profundidad: 93 km
- Magnitud: 3.4
- Hora: 05:31
- Epicentro: 79 km al SO de Socaire
- Profundidad: 219 km