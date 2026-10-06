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Temblor hoy 6 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este martes 6 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 6 de octubre, en Chile

  • Magnitud: 3.4
  • Hora: 07:07
  • Epicentro: 63 km al NO de Cobquecura
  • Profundidad: 13 km
  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 05:37
  • Epicentro: 68 km al N de Calama
  • Profundidad: 93 km
  • Magnitud: 3.4
  • Hora: 05:31
  • Epicentro: 79 km al SO de Socaire
  • Profundidad: 219 km
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