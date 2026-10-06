Temblor hoy 6 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 6 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 6 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.4

3.4 Hora: 07:07

07:07 Epicentro : 63 km al NO de Cobquecura

: 63 km al NO de Cobquecura Profundidad: 13 km

Magnitud: 3.5

3.5 Hora: 05:37

05:37 Epicentro : 68 km al N de Calama

: 68 km al N de Calama Profundidad: 93 km