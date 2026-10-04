Temblor hoy 4 de octubre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 4 de octubre han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, domingo 4 de octubre, en Chile

Magnitud: 3.6

3.6 Hora: 05:21 horas

05:21 horas Epicentro: 96 km al S de Mina La Escondida

96 km al S de Mina La Escondida Profundidad: 103 km

Magnitud: 3.4

3.4 Hora: 01:54 horas

01:54 horas Epicentro: 74 km al SE de Socaire

74 km al SE de Socaire Profundidad: 236 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?