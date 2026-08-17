Temblor hoy 17 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este lunes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este lunes 17 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, lunes 17 de agosto, en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 06:27 horas.

06:27 horas. Epicentro: 44 km al sur de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

44 km al sur de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. Profundidad: 121 km.

Magnitud: 3.6

3.6 Hora: 03:39 horas.

03:39 horas. Epicentro: 34 km al oeste de Taltal, región de Antofagasta.

34 km al oeste de Taltal, región de Antofagasta. Profundidad: 36 km,

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 02:24 horas.

02:24 horas. Epicentro: 50 km al este de Quillagua, región de Antofagasta.

50 km al este de Quillagua, región de Antofagasta. Profundidad: 89 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?