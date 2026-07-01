Temblor hoy 1 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 1 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 1 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 4.4

: 4.4 Hora: 15:52 horas

15:52 horas Epicentro : 43 km al O de Chillán

: 43 km al O de Chillán Profundidad: 38 km.

Magnitud : 3.4

: 3.4 Hora: 14:27 horas

14:27 horas Epicentro : 22 km al NE de Cabrero

: 22 km al NE de Cabrero Profundidad: 87 km.

Magnitud : 3.9

: 3.9 Hora: 04:00 horas

04:00 horas Epicentro : 72 km al NE de Mina Collahuasi

: 72 km al NE de Mina Collahuasi Profundidad: 168 km

Magnitud : 3.5

: 3.5 Hora: 05:38 horas

05:38 horas Epicentro : 16 km al SE de Valdivia

: 16 km al SE de Valdivia Profundidad: 47 km

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora: 06:24 horas

06:24 horas Epicentro : 18 km al SO de Visviri

: 18 km al SO de Visviri Profundidad: 154 km