Suspenden audiencia de preparación de juicio oral del exsubsecretario Manuel Monsalve

La exautoridad de gobierno debía comparecer en el Centro de Justicia durante la mañana de este lunes.

Este lunes se confirmó que la audiencia de preparación de juicio oral de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior imputado por abuso sexual y violación, fue suspendida.

De acuerdo a información preliminar, la instancia fue aplazada debido a que la exautoridad de gobierno fue notificada fuera de plazo.

En esa misma línea, ha trascendido que la audiencia fue reprogramada para el próximo año, concretamente el 3 de marzo de 2027.

Monsalve había salido temprano por la mañana de su domicilio ubicado en Viña del Mar, en el que cumple arresto domiciliario desde mayo de 2025, para dirigirse al Centro de Justicia.

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