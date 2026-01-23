 VIDEO | Sujetos intentaron robar casa de cambio en Santiago: Ladrón disparó pero se baleó a sí mismo - Chilevisión
23/01/2026 13:31

VIDEO | Sujetos intentaron robar casa de cambio en Santiago: Ladrón disparó pero se baleó a sí mismo

La jornada de este viernes se registró un intento de asalto en una casa de cambio ubicada en calle San Diego, en la comuna de Santiago, el cual dejó a una persona herida de bala. De acuerdo con información preliminar, cuatro sujetos habrían llegado al lugar y habrían intimidado a los trabajadores, sin embargo, por razones que se desconocen, tres de los antisociales arrancaron de la tienda, dejando a uno de ellos rezagado. Respecto a este último, vecinos del sector intentaron detenerlo, incluso lanzándole objetos desde las alturas, por lo que responde usando su arma, per se disparó a sí mismo y quedó gravemente herido.

