 VIDEO | Mujer sufrió portonazo en el centro de Santiago: Grupo de sujetos la bajaron del auto - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta por caso de sarampión en Chile: ¿Quiénes pueden y deben vacunarse? Le mandaron fotos del interior de su casa: Exponen nuevos detalles de la estafa a Amparo Noguera Denuncias de narcotráfico y armas: La verdad detrás del desalojo de megatoma en San Antonio Así fue el comentado saludo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en la inauguración del Congreso Futuro Alerta roja por incendio en Cauquenes: Reportan 400 hectáreas afectadas y viviendas destruidas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
12/01/2026 16:09

VIDEO | Mujer sufrió portonazo en el centro de Santiago: Grupo de sujetos la bajaron del auto

Cámaras de seguridad captaron a eso de las 23:00 horas de este domingo un portonazo que sufrió una mujer en calle Almirante Latorre con Claudio Gay, cerca del barrio República en la comuna de Santiago. Las imágenes muestran cómo 3 sujetos se detuvieron cuando el vehículo estaba estaba esperando ingresar a un estacionamiento, para luego sutraerlo sin que la víctima opusiera resistencia. Carabineros lo encontró tres horas después en Renca e indagan si fue utilizado para cometer algún tipo de delito.

Lo más visto

EXCLUSIVA | “Está afectada”: Actualizan paradero y estado de salud de Naya Fácil tras ausencia en redes sociales

Tomás Printemps, mejor amigo de Naya Fácil e integrante de The Ellas Show entregó todos los detalles sobre lo que ocurre con la influencer.

12/01/2026

“Tienes algo en tu corazón”: Titi García-Huidobro reveló que Andrés Caniulef vivió complejo episodio días antes de morir

La actriz y panelista le advirtió a Andrés que tenía que visitar a un médico porque lo que le había ocurrido no era normal.

12/01/2026

Así fue el comentado saludo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en la inauguración del Congreso Futuro

El encuentro ocurrió tras una tensa semana marcada por los intercambios que ambos tuvieron respecto al asunto de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

12/01/2026

“Esperando respuestas”: Familia autoriza exposición de correos claves en la muerte de Gema Esparza

Una seguidilla de correos entre un médico del recinto y Marlene, la hija de Gema, darían cuenta de que desde la UCI y UTI desestimaron su traslado a una cama crítica pese a su delicada condición.

12/01/2026
Publicidad