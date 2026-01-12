VIDEO | Mujer sufrió portonazo en el centro de Santiago: Grupo de sujetos la bajaron del auto - Chilevisión

Cámaras de seguridad captaron a eso de las 23:00 horas de este domingo un portonazo que sufrió una mujer en calle Almirante Latorre con Claudio Gay, cerca del barrio República en la comuna de Santiago. Las imágenes muestran cómo 3 sujetos se detuvieron cuando el vehículo estaba estaba esperando ingresar a un estacionamiento, para luego sutraerlo sin que la víctima opusiera resistencia. Carabineros lo encontró tres horas después en Renca e indagan si fue utilizado para cometer algún tipo de delito.