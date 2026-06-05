Son ciudadanos colombianos y dominicanos: Gobierno expulsa a 45 extranjeros en vuelo desde Iquique

De los 45 extranjeros deportados, 36 son por temas administrativos y nueve por asuntos judiciales.

Durante la mañana de este viernes, 45 personas extranjeras fueron expulsadas del país a través de un avión de la FACh, el cual despegó desde Iquique, región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, se trata de ciudadanos colombianos y dominicanos, quienes habrían sido deportados por delitos cometidos en el país o por tener situación migratoria irregular.





De las 45 expulsiones, 36 son administrativas y nueve judiciales. Por último, se agregó que se trata del cuarto vuelo de deportaciones que logra concretar el gobierno del presidente José Antonio Kast, que acumala 532 las expulsiones desde el 11 de marzo, día que asumió su mandato.