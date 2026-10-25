Sismo remece a la zona central del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se percibió durante la noche de este domingo, a las 21:55 horas.

Durante la noche de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.0 en la zona central del país, específicamente en la región de Valparaíso.

De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 21:55, a 43 kilómetros al oeste de la ciudad de Valparaíso.

Según reportó el organismo, el temblor se produjo a una profundidad de 23 kilómetros.