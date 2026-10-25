25/ 10/ 2026 22:18

A FONDO | La realidad de los vecinos de Las Dunas: esto es lo que ocurre al interior de la narco-villa de Lo Espejo

Son filas y filas de compradores de droga, “soldados” que cortan la calle y una villa tomada por el narcotráfico. Hablamos de Las Dunas, en Lo Espejo. Un equipo de Reportaje a Fondo de Chilevisión Noticias logró infiltrarse en una población a la que pocos pueden acceder y vimos Las Dunas como nunca antes se había visto en televisión. Un barrio que se hizo conocida por ser el escenario del asesinato de un carabinero en septiembre pasado a manos del narcotráfico. El reportaje es de Gustavo Poblete y Matías González.