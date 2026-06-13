Sernac alerta falla en estufas a gas que podrían provocar incendio: Estos son los modelos afectados

Se trata de 32.974 productos distribuidos a lo largo del país entre abril y junio de 2026, de los que 9.289 se encuentran en manos de consumidores.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una Alerta de Seguridad por un defecto presente en cuatro modelos de estufas de la marca Mademsa, que implicaría un posible riesgo.

La empresa Electrolux de Chile S.A, advirtió posibles fallas en el regulador de presión de gas , accesorio que conecta el electrodoméstico al cilindro y que podría desalinearse de su posición original de diseño.

Debido a esto, existe el riesgo de que al girarlo se desprenda. Y si la estufa está encendida y conectada al gas, esto podría provocar una fuga que, al entrar en contacto con la llama piloto, genere un incendio. Según lo reportado, a la fecha se registraron tres incidentes en donde se ha desprendido el vástago del regulador. Uno resultó en un incendio, otro con fuego y uno sin ninguna consecuencia.



Se trata de 32.974 estufas distribuidas a lo largo del país entre abril y junio de 2026, de las que 9.289 se encuentran en manos de consumidores.

Los cuatro modelos afectados son los siguientes:

ESTUFA 15KG GLP BRONZE HG15G: SERIE 9000815222

ESTUFA 15KG GLP ONIX HG15B: SERIE 9000815213

ESTUFA 15KG HIBRIDA GLP HH15B: SERIE 9000815234

ESTUFA 5KG GLP HG05B: SERIE 900081524

¿Qué hacer si tengo alguna de las estufas de la alerta de Sernac?

Si posees uno de los cuatro modelos de estufa que son parte de la Alerta de Seguridad, haz lo siguiente:

Descontinuar su uso de inmediato Contactar a Mademsa al 600 600 5353, en su sitio web o al correo soporte@mademsa.cl Devolver la estufa: Con retiro en el domicilio o entrega en puntos físicos Gestionar la devolución del dinero: La empresa emitirá un “Certificado de Cambio”, que será el comprobante de entrega del producto

También puedes escribir al correo electrónico de Sernac, seguridaddeproductos@sernac.cl.