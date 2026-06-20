Senapred declara Alerta Amarilla en Antofagasta por 15 focos de mosquito que transmite el dengue

De acuerdo con las autoridades, la alerta se mantendrá hasta que se elimine el peligro por la picadura de este mosquito.

La noche de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la Alerta Amarilla para la comuna de Antofagasta por la Alteración Sanitaria que ha generado el mosquito transmisor de Dengue.

Recordemos que el mosquito Aedes aegypti es un insector de clima tropical que cada cierto tiempo se hace presente en el país, alertando a la población de posibles enfermedades como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Detalles de la Alerta Amarilla en Antofagasta

De acuerdo con las autoridades sanitarias, esta medida se da luego de que se confirmaran 15 focos activos confirmados en un periodo de 21 días, los que incluyen especies adultas, larvas, pupas y huevos.

Según indicó el organismo, la alerta se mantendrá vigente hasta que existan cambios en la situación sanitaria relacionada con este insecto que afecta al norte del país.

Al declararse Alerta Amarilla se puede hacer uso de los recursos necesarios “para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

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