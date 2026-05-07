Senadora Fabiolla Campillai sufrió accidente de tránsito en Cerro Navia: Equipo informó su estado de salud

La parlamentaria se vio involucrada en una colisión mientras se dirigía a una actividad con el alcalde Mauro Tamayo. Su equipo señaló que está constatando lesiones.

La mañana de este jueves, la senadora Fabiola Campillai sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía a una actividad en la comuna de Cerro Navia.

El incidente ocurrió en el sector de Río Baker con La Araucanía, justo donde había una restricción de tránsito por un procedimiento policial que estaba en curso.

“Restricción de pista en Río Baker con La Araucanía debido a un procedimiento policial por una colisión de vehículos, prefiera alternativa”, informó la plataforma TransporteInforma.





Desde el equipo de la parlamentaria publicaron un comunicado en el que confirmaron el episodio e informaron que Campillai está siendo sometida a un chequeo médico.

“Tanto la Senadora como sus trabajadores se encuentran siendo evaluados, realizando la constatación de lesiones correspondiente“, dieron a conocer en la misiva.

Finalmente, junto con agradecer la “preocupación y el cariño manifestado”, adelantaron que informarán “oportunamente sobre el estado de salud y evolución” de la legisladora.

Ahora (10:03) restricción de pista en Río Baker con La Araucanía en #CerroNavia, debido a procedimiento policial por una colisión de vehículos. Prefiera alternativa pic.twitter.com/y8r2faLh1j — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 7, 2026