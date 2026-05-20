Revelan nuevos antecedentes y estado de salud de niña de 11 años baleada fuera de colegio en La Granja

Se informó que la víctima iba saliendo del colegio cuando recibió el disparo. Esto se dio luego de una riña entre alumnos en el recinto y donde en la salida se involucran algunos apoderados.

Un grave hecho ocurrió este miércoles en el Saint Christian College de la comuna de La Granja, donde una niña de 11 años resultó baleada a la salida del recinto educacional.

En Chilevisión Noticias se informó que la víctima iba saliendo del colegio cuando recibió el disparo. Esto se dio luego de una riña entre alumnos en el recinto y donde en la salida se involucran algunos apoderados.





Ahí, uno de los adultos sacó un arma de fuego y realizó un disparo, el cual impactó en una pierna de la menor.

Se informó que la niña fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra fuera de riesgo vital.