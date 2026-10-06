Reforma de seguridad del gobierno quedó sin piso: Senadores presentan propuesta alternativa

La iniciativa fue presentada este martes al Ejecutivo y contempla tres ejes principales, dentro de ellos la modificación al actual estado de emergencia, descartando la propuesta inicial de La Moneda sobre un nuevo estado de excepción constitucional.

El gobierno no logró generar los consensos necesarios en torno a su reforma constitucional en materia de seguridad, lo que llevó a un grupo transversal de senadores a elaborar una propuesta alternativa que será ingresada al Congreso.

La iniciativa fue presentada este martes al Ejecutivo y contempla tres ejes principales: elevar a rango constitucional la condena al crimen organizado, establecer herramientas para la segregación de internos de alta peligrosidad y modificar el actual estado de emergencia.

La propuesta surgió inicialmente de los senadores Arturo Squella (REP) y Andrés Longton (RN), a los que posteriormente se sumaron Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi (Ind) e Iván Flores (DC).

Los parlamentarios expusieron el texto ante representantes del gobierno, que ahora deberá analizar sus alcances antes de su ingreso formal al Senado.





Los tres ejes de la nueva propuesta de seguridad

Uno de los principales puntos apunta a establecer en la Constitución una condena expresa al crimen organizado , considerando que este tipo de organizaciones representan una amenaza contra la convivencia democrática, los derechos fundamentales y el funcionamiento del Estado.

Un segundo eje busca entregar mayores herramientas para la segregación de la población penal , particularmente de personas vinculadas al crimen organizado y al terrorismo.

El objetivo es que internos considerados de alta peligrosidad puedan recibir un tratamiento penitenciario diferenciado respecto de quienes cumplen condenas por delitos comunes.

El tercer punto contempla una actualización del estado de emergencia , descartando la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, una de las materias que había generado cuestionamientos a la propuesta inicial impulsada por La Moneda.





La alternativa incorporaría la existencia de una “amenaza a la seguridad pública” como una de las circunstancias que podrían justificar que el Presidente de la República decrete el estado de emergencia.

Este podría extenderse inicialmente por 30 días y ser prorrogado por otros 30 antes de requerir la aprobación del Congreso.

Según lo planteado, el Congreso podría convocar una votación antes de cumplirse los primeros 30 días para determinar si el estado de emergencia debe continuar o quedar sin efecto.

Gobierno valoró propuesta alternativa

Desde el Ejecutivo valoraron el trabajo realizado por los senadores y aseguraron que la nueva fórmula mantiene los objetivos centrales que buscaba alcanzar el gobierno en materia de seguridad.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que el texto es resultado de un “largo trabajo de discernimiento y búsqueda de consensos”.

En la misma línea, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, destacó que “lo importante es que se mantengan los objetivos y que los instrumentos se van trabajando en un diálogo abierto, serio y responsable”.