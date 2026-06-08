Presentan acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau: Comisión revisora será sorteada mañana

El libelo contó con las firmas de diputados libertarios, republicanos, de Renovación Nacional, del Partido de la Gente y del Partido Social Cristiano.

Diputados de los partidos Nacional Libertario y Republicano ingresaron este lunes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

El libelo acusa al otrora secretario de Estado de haber vulnerado la Ley de Administración Financiera del Estado y afectado la credibilidad financiera del país.

En concreto, el documento se basa en las inconsistencias detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas del Gobierno de Gabriel Boric, que arrojó un desfase superior a los US$10.500 millones en la proyección de deuda pública para este año.