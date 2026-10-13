13/ 10/ 2026 22:09

Pasajeros graban insólito registro dentro de micro inundada: Hombre se salvó sentándose en techo del auto

Producto del intenso sistema frontal que azota a la Región Metropolitana, múltiples registros de transeúntes han salido a la luz evidenciando el nivel de inundación que han provocado las lluvias. En el registro se puede apreciar la calle completamente anegada, para después mostrar el interior de un bus Red de Movilidad con agua en su interior, lo que hizo que algunos de los pasajeros se colgaran del pasamanos para evitar mojarse. Incluso captan a un hombre subido al techo del auto que quedó bajo el agua.