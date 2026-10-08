Nuevos antecedentes en muerte de empresario en Algarrobo: Detienen a camionero involucrado

El hecho tuvo lugar en el sector del camino Lagunillas, ruta G-94-F, que conecta las comunas de Cartagena y Algarrobo y donde la víctima fue atropellada tras bajarse de su Mercedes-Benz.

Impacto generó la muerte de Jaime Rodrigo Montero Jaramillo. Empresario chileno de 63 años que fue encontrado muerto en la noche del pasado lunes a solo metros de su automóvil en un enlace de las rutas a las playas del Litoral Central del país.

Específicamente, el hecho tuvo lugar en el sector del camino Lagunillas, ruta G-94-F, que conecta las comunas de Cartagena y Algarrobo y donde la víctima fue atropellada tras bajarse de su Mercedes-Benz.

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, Jaime Montero Jaramillo fue un empresario ligado al rubro de las inversiones, siendo hermano de José Andrés Montero Jaramillo, quien fuera director de BancoEstado hasta 2014.





Detienen a autor de atropello a empresario

Tras el atropello, el conductor se dio a la fuga. No obstante, tras la revisión de cámaras de tránsito del sector, se logró identificar el vehículo que protagonizó el hecho, un camión.

Mediante la patente, el vehículo de carga fue rastreado, siendo localizado en una empresa en San Antonio. Allí se procedió a la detención del conductor, así lo informó la Fiscalía Regional de Valparaíso, donde pasará a control de detención.